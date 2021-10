Kanada bleibt auf Kurs zur ersten WM-Teilnahme seit 1986

APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bayerns Davies ist Kanadas prominentester Akteur

Kanada bleibt auf Kurs zur ersten Teilnahme an einer Fußball-WM seit 1986. Die "Canucks" schlugen Panama am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:1 und bleiben in der WM-Qualifikation der CONCACAF-Zone (Nord-, Zentralamerika und Karibik) damit weiter ungeschlagen. Hinter Spitzenreiter Mexiko und den USA liegen die Kanadier um ihre Stars Alphonso Davies (Bayern München) und Jonathan David (Lille) nun auf dem dritten Tabellenrang, der einen Fixplatz für die Endrunde in Katar 2022 bedeutet.

Mexiko besiegte El Salvador auswärts mit 2:0, die USA gewannen mit Salzburg-Profi Brenden Aaronson in Columbus gegen Costa Rica mit 2:1. Die finale Quali-Phase wird in einer Gruppe mit acht Teams ausgespielt, sechs Runden sind bis dato absolviert.

apa