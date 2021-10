Bayern-Interesse an Rüdiger wohl immer konkreter

John Patrick Fletcher via www.imago-images.de

Antonio Rüdiger ist beim FC Chelsea Stammspieler

Beim FC Chelsea ist Antonio Rüdiger im letzten Jahr unter Thomas Tuchel zum Weltklasse-Innenverteidiger gereift, setzte sich beim Champions-League-Sieger als Stammspieler durch. Trotzdem halten sich Gerüchte um einen baldigen Wechsel zum FC Bayern München hartnäckig, der 2022 auslaufende Vertrag wurde bei den Blues noch immer nicht verlängert. Jetzt gibt es neue Entwicklungen bei der Personalie.

Nach jüngsten "Sport1"-Infos soll der FC Bayern mittlerweile tatsächlich im Umfeld des deutschen Nationalspielers angefragt haben, ob er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen könne. Entsprechende Gespräche sollen von Marco Neppe, dem neuen Technischen Direktor beim FC Bayern, geführt worden sein.

Die dem Bericht zufolge wichtigste Erkenntnis dieser Anfrage des Bayern-Funktionärs beim FC Chelsea: Grundsätzlich will Antonio Rüdiger am liebsten bei den Londonern bleiben, fühlt sich unter Teammanager Thomas Tuchel wohl an der Stamford Bridge und genießt das Vertrauen der sportlichen Leitung.

Was die Rüdiger-Seite allerdings in hohem Maße stört, soll das bisherige Angebot der Chelsea-Führung um Direktorin Marina Granovskaia zu einer möglichen Vertragsverlängerung des 28-Jährigen sein.

Nach Informationen des Senders habe man im Rüdiger-Lager die erste Offerte des FC Chelsea als "respektlos" bezeichnet und zurückgewiesen. Der Innenverteidiger soll derzeit 6,5 Millionen Euro in London verdienen und peilt ab dem kommenden Sommer nach seinen Top-Leistungen im letzten Jahr einen Gehaltssprung in den zweistelligen Millionenbereich an.

Möglicher Rüdiger-Wechsel wohl auch von Süle abhängig

Sollte sich der FC Chelsea auf diese Forderung einlassen, scheint eine Vertragsverlängerung Rüdigers beim Premier-League-Klub am wahrscheinlichsten. Andernfalls könnte der FC Bayern München tatsächlich der Abnehmer für den 1,90-m-Hünen werden, der in der Bundesliga bisher lediglich 66 Spiele für den VfB Stuttgart absolviert hat.

Die Alternative FC Bayern soll für Rüdiger laut dem Medienbericht "sehr interessant" sein, sollte es bei Chelsea zu keiner Einigung kommen. In den kommenden vier bis fünf Wochen soll eine Entscheidung über einen neues Arbeitspapier beim Tabellenführer der Premier League fallen.

Ob es im Falle eines London-Abschieds von Rüdiger tatsächlich zu einem Wechsel nach München kommt, hängt nicht zuletzt auch an der Personalie Niklas Süle. Die Vertragssituation mit dem DFB-Teamkollegen Rüdigers beim FC Bayern ist ebenfalls noch in der Schwebe. Auch Süles derzeitiger Kontrakt läuft im Sommer 2022 aus.