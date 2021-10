Bayer setzt gegen Bayern auf "Mut und Aggressivität"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Gerardo Seoane will den FC Bayern ärgern

Trainer Gerardo Seoane will mit Bayer Leverkusen nicht schon wieder zu Hause ein Spitzenspiel verlieren.

"Gegen Borussia Dortmund haben wir uns eine Niederlage eingefangen, gegen eine Topmannschaft - das wollen wir diesmal besser machen. Wir brauchen Mut und Aggressivität", sagte der Schweizer am Freitag vor dem Spiel des Tabellenzweiten gegen den punktgleichen Spitzenreiter Bayern München.

Seoane sieht durchaus Anlass zu Zuversicht. "Wir sind zufrieden mit dem Saisonstart, unsere Mannschaft macht eine gute Entwicklung. Wir wissen aber um die Schwierigkeit und wissen, dass wir eine sehr gute Leistung brauchen", betonte er. "Solche Spiele sind sehr willkommen, um zu sehen, wo wir stehen, wo wir uns noch verbessern können."

Der FC Bayern kommt am Sonntag (15.30Uhr/DAZN) in eine ausverkaufte BayArena. Seoane kann auf seine Südamerika-Fraktion setzen: Exequiel Palacios, Lucas Alario (beide Argentinien) und Piero Hincapie (Ecuador) stehen nach strapaziösen Reisen zu ihren Nationalmannschaften zur Verfügung. Hincapie allerdings wird erst am Samstagnachmittag in Leverkusen erwartet.

Innenverteidiger Edmond Tapsoba (nach Syndesmoseriss) wird wieder im Kader stehen, ein Einsatz ist allerdings ungewiss.