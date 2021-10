PSG feiert knappen Sieg dank Mbappé-Elfer

JB Autissier via www.imago-images.de

Kylian Mbappé hat das entscheidende Tor erzielt

Paris St. Germain hat ohne seine Superstars Lionel Messi und Neymar einen glanzlosen Arbeitssieg gefeiert. Zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage gewann das Starensemble gegen SCO Angers 2:1 (0:1) und baute die Tabellenführung weiter aus.

Angelo Fulgini (36.) brachte die Gäste in Führung, Danilo (69.) und Kylian Mbappe (87., Foulelfmeter) drehten die Begegnung. Nationalspieler Thilo Kehrer stand bei den Gastgebern in der Startelf, Julian Draxler wurde in der 72. Minute eingewechselt.

PSG musste aufgrund der WM-Qualifikation in Südamerika unter anderem auf Messi und Neymar verzichten.