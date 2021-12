Liga zufrieden: Spannung und Europacup-Erfolge

APA/HANS PUNZ

Ebenbauer ist nach schwierigem (Corona)-Jahr zufrieden

Die Bundesliga hat nach einem von Corona beeinflussten Herbstdurchgang zufrieden bilanziert. 2,9 Tore pro Partie fielen in den bisherigen 18 Runden im Grunddurchgang. Die oft beschworene Spannung habe sich wieder eingestellt, urteilte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer am Dienstag in einem Rückblick. "Zugegebenermaßen ab dem zweiten Platz, weil Red Bull Salzburg seiner Favoritenrolle gerecht wird." Groß ist die Freude bei der Liga auch über die internationalen Erfolge.

>> Tabelle der österreichischen Bundesliga

Ebenbauer bezeichnete das Überwintern im Europacup von Salzburg in der Champions League sowie von LASK und Rapid in der Conference League als "i-Tüpfelchen". "Da kann man nur gratulieren. Aber allen Clubs, weil die Vereine auch in der Liga voll gefordert sind", sagte der Vorstand im Rahmen einer Online-Pressekonferenz. In der Fünfjahreswertung der UEFA startet Österreich bekanntlich als Nummer acht ins Neue Jahr.

Ebenbauer sprach von einem Hoch, das hoffentlich noch lange anhalte. "Wir haben sogar die Möglichkeit, mit nur einem weiteren Sieg einen Rekord für die Jahreswertung zu schaffen", erinnerte er. 9,75 Punkte sammelten die ÖFB-Clubs in der Saison 2017/18. Aktuell sind es 9,4.

Spannung vor Ende des Grunddurchgangs

In der Meisterschaft liegen die Teams von Platz vier bis neun innerhalb von sechs Zählern. Vier Runden sind im Frühjahr im Grunddurchgang noch zu spielen. Ebenauer sprach von einer "großartigen Ausgangssituation vor dem Finale". Offen bleibt, ob im Februar die Ränge wieder einigermaßen gefüllt sein werden. Durch die Omikron-Variante sind Corona-Maßnahmen auch in den kommenden Monaten nicht auszuschließen.

Mit dem Abpfiff in der Generali-Arena verabschiedet sich die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause. 😭👀 In der letzten Sonntagspartie in der 1️⃣8️⃣. Runde holt der LASK noch 3 Punkte gegen die Austria. pic.twitter.com/HehHYlCy3n — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 12. Dezember 2021

"Gerade beim Fußball ist es das Wichtigste, dass Fans im Stadion sind", führt Ebenbauer an. Die durch den Lockdown entfallenen Zuschauer-Einnahmen könne man durch den Sportligen-Fonds der Regierung auffangen. "Da muss man 'Danke' sagen, dass der finanzielle Ausgleich stattfindet, damit die Clubs überleben können."

Bundesliga beschließt Neuerungen

Vonseiten der Liga wurden am vergangenen Freitag bei der Hauptversammlung die Weichen gestellt. Als Neuerung im sportlichen Bereich wurde die Abschaffung der Auswärtstorregelung bei Punktegleichheit ab kommender Saison beschlossen. In der 2. Liga wurden neue Aufstiegsregeln festgelegt. Nur der Meister der zweithöchsten Spielklasse 2023 steigt direkt auf. Für die Relegation sind nur Vereine auf den Plätzen zwei bis vier startberechtigt. Die Lizenz für die höchste Spielklasse ist Voraussetzung dafür. Weiters wurden Infrastrukturbestimmungen verschärft.

Zur Sprache kam auch der mit dieser Saison neu eingeführte VAR. Ebenbauer gab zu, dass es im Herbst trotz Video-Schiedsrichter auch Fehlentscheidungen gegeben habe. Sieben an der Zahl. Es gelte, nachzujustieren. Die Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung sei ein wesentlicher Punkt. "Damit man so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommt."

apa