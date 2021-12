Diego Alonso neuer Teamchef von Uruguay

GIUSEPPE CACACE, APA

Diego Alonso will mit Uruguay zur WM

Der frühere Internationale Diego Alonso ist neuer Teamchef von Uruguay.

Der 46-Jährige tritt die Nachfolge des im November nach 15 Jahren im Amt entlassenen Oscar Tabárez an, gab der uruguayische Fußballverband am Dienstag bekannt. Der ehemalige Mittelstürmer spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für den FC Valencia und Atlético Madrid in Spanien.

Als Trainer arbeitete Alonso zuletzt beim CF Pachuca in Mexiko und bei Inter Miami in den USA.

Tabárez war nach einer bisher enttäuschend verlaufenen WM-Qualifikation freigestellt worden.

Uruguay liegt vor den letzten vier Spielen in der Ausscheidung in Südamerika auf Platz sieben mit einem Punkt Rückstand auf das viertklassierte Kolumbien. Rang vier berechtigt zur direkten Qualifikation.

