Schlager Rapid - Salzburg zum Frühjahrsauftakt

Das Bundesliga-Frühjahr startet mit einem Prestige-Duell

Die Bundesliga erwacht mit dem Schlagerspiel zwischen Rapid und Salzburg aus dem Winterschlaf. Die Partie wird am Freitag, 11. Februar (19.30 Uhr), über die Bühne gehen. Das gab die Bundesliga bekannt.

Das Finale des Grunddurchgangs (22. Runde) findet fast ausschließlich am Sonntag, dem 6. März (17.00 Uhr) statt. Einzig die Partie zwischen Leader Red Bull Salzburg und Schlusslicht Altach wird am Samstag ausgetragen. Red Bull Salzburg startet mit 45 Punkten als souveräner Tabellenführer in die Frühjahrssaison, die beiden Verfolger Sturm Graz und Wolfsberger AC weisen mit 31 Zählern bereits einen Respektabstand auf, haben ihr Ticket für die Meistergruppe aber so gut wie sicher in der Tasche.

Spannend ist der Kampf um die verbleibenden Tickets für die Runde der besten sechs. Aktuell befinden sich Austria Klagenfurt (25), der SK Rapid (24) und die SV Ried (24) auf den begehrten Plätzen, doch die Austria (21), Hartberg (21), der LASK (20) und selbst die WSG Tirol (19) dürfen sich noch Chancen auf den Sprung ins obere Play-off ausrechnen.

