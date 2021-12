Ex-St. Pöltner in Shanghai gefeierter Held

GEPA pictures/ Walter Luger

In St. Pölten schien für Lonsana Doumbouya (rechts) nicht immer die Sonne

Weltenbummler Lonsana Doumbouya - der auch schon in Frankreich, Belgien, Schottland, Österreich und Thailand stürmte - blüht nun in China in Diensten der "Blume von Shanghai" wieder richtig auf.

Hierzulande knockte der Mad Dog den Doumbo aus, Mitspieler Kevin Luckassen warf ihm im Kampf um das Mittelstürmer-Leiberl beim SKN St. Pölten unlauteren Voodoo-Zauber vor. In der Bundesliga traf er ausschließlich vom Elferpunkt. In China läuft es aber wieder für Globetrotter Lonsana Doumbouya.

Nach seinem Torrausch für Meizhou Haka in der zweiten Liga (18 Treffer in 28 Einsätzen), verpflichtete Shanghai Shenhua den 31-jährigen Schrank für den Abstiegskampf in der Super League.

Samstagmittag (MEZ) feierte Shanghai in der Relegation einen 4:1-Heimsieg gegen Chongqing Liangjiang Athletic. Doumbouya bereitete den ersten Treffer vor und hält nach seinen drei Toren in den ersten beiden Runden nun bei insgesamt vier Scorer-Punkten und ist damit Spitzenreiter.

Im 4-4-2-System von Trainer Mao Yijun stürmt Doumbouya meist an der Seite des ehemaligen polnischen Teamspielers Adrian Mierzejewski, der jedoch eher aus der Etappe kommt. Samstag wurde der 35-Jährige aufgrund des dichten Programms geschont. Doumbouya wurde nach einer Stunde vom Feld runtergeholt.

ts