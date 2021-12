Gegenstände aus Maradona-Nachlass versteigert

imago sportfotodienst

Gegenstände aus dem Nachlass der Fußballlegende wurden verkauft.

In einer internationalen Online-Versteigerung sind rund 90 Objekte aus dem Nachlass der argentinischen Legende Diego Maradona unter den Hammer gekommen. Insgesamt kamen 26.000 Dollar (22.947,93 Euro) zusammen. Einige der als am wertvollsten eingeschätzten Besitztümer des "Goldjungen" wie ein Apartment in der Küstenstadt Mar del Plata und zwei Fahrzeuge blieben dabei jedoch ohne Käufer.

Auch für das Haus in dem Wohnviertel Villa Devoto in Buenos Aires, das Maradona seinen Eltern in den 1980er Jahren gekauft hatte, wurde kein Gebot abgegeben. Das Ölgemälde "Entre Fiorito y el cielo" der Künstlerin Lu Sedova wurde für 2.150 Dollar (1.897,62 Euro) als teuerstes Objekt der Auktion versteigert, wie die argentinische Nachrichtenagentur "Telam" am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Auch Trikots Maradonas bei Napoli und der Nationalmannschaft gingen gut weg.

Familie behielt "80 Prozent"

Für die Online-Versteigerung hatten sich Tausende Interessenten aus Argentinien, Italien und anderen Ländern wie Deutschland, der Schweiz und Norwegen eingeschrieben. Die meisten Objekte befanden sich Mercado zufolge in zwei Containern in Dubai. Maradona verfügte zum Zeitpunkt seines Todes über Bankkonten, Firmen, Beteiligungen und Immobilien auf der ganzen Welt. "Die Auswahl der Gegenstände wurde von der Familie getroffen, die etwa 80 Prozent behielt", so Mercado.

Maradona war am 25. November vergangenen Jahres in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte er sich einer Gehirnoperation unterzogen. Offenbar waren bei der häuslichen Pflege des gesundheitlich schwer angeschlagenen früheren Spitzensportlers massive Fehler gemacht worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal wegen Totschlags.

apa