Alaba nicht mehr unter den Top 50 der Welt

GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

David Alaba hat schon (noch) bessere Zeiten erlebt

Die Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres hat David Alaba gerade zum achten Mal gewonnen. In der Weltrangliste des renommierten "Guardian" ist der Innenverteidiger von Real Madrid auf Platz 55 abgerutscht.

2020 lag Alaba noch auf Platz 31. 2021 ist er also um 24 Plätze abgestürzt. Nach einer "chaotischen EM-Qualifikation" habe er Österreich bei der EURO "zusammengehalten", kommentiert der "Guardian" seine Entscheidung.

Mit den Bayern habe Alaba vor seinem Transfer zu Real "einen Krieg der Worte" geführt, obwohl er nicht unbedingt der Stabilitätsfaktor in der Abwehr war. Bei Real Madrid habe er sich aber gut eingefügt und im Oktober schon sein "glorreiches" erstes Tor erzielt.

Auf Platz 11 bis 100 findet sich kein weiterer Österreicher. Platz 1 bis 10 wird erst veröffentlicht. Der ehemalige Salzburger Sadio Mané ist auch etwas hinuntergerasselt - von Platz 5 auf Platz 23.

Neueinsteigerin Billa auf Platz 80

Nicole Billa belegte in der Rangliste der Frauen Platz 80. "Nicht viele Frauen haben so ein gutes Auge für das Tor", so die Begründung. Man freue sich schon Billa mit Österreich bei der nächsten EM sehen zu dürfen.

Die Top 3 sind Alexia Putellas (Barcelona, Spanien), Vivianne Miedema (Arsenal, Niederlande) und Sam Kerr (Chelsea, Australien).

red