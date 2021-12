Mwene trifft zum dritten Mal in Folge für PSV

APA/ANP

Mwene avanciert in Eindhoven zum Goalgetter

Eindhoven-Profi Phillipp Mwene hat in seinem dritten Einsatz in Folge in der niederländischen Meisterschaft ein Tor erzielt.

Der Österreicher traf am Donnerstag beim Heim-2:0 gegen die Go Ahead Eagles zum zwischenzeitlichen 1:0 (9.), davor war der Rechtsverteidiger auch in den Partien gegen Utrecht und Waalwijk erfolgreich gewesen. Dazwischen wurde er im Spiel gegen Nijmegen geschont.

Saved his best for last 😉

Phillipp Mwene 𝗠𝗢𝗧𝗠 🇦🇹 #PSVGAE pic.twitter.com/N879DgR7Cr — PSV (@PSV) 23. Dezember 2021

PSV geht nun als Spitzenreiter in die dreiwöchige Winterpause, der Vorsprung auf den ersten Verfolger Ajax Amsterdam beträgt einen Punkt. Feyenord Rotterdam, der Club von Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner, liegt vier Zähler hinter Eindhoven auf Platz drei.

apa