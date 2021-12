"Turbulent, surreal": Eberl spricht über Horror-Jahr

Revierfoto via www.imago-images.de

Die Hinrunde lief für Max Eberl und die Gladbacher überhaupt nicht nach Wunsch

Max Eberl zählt schon die Stunden bis Silvester. Nach einem Jahr zum Vergessen hat der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach genug von diesem vermaledeiten 2021. "Ich freue mich, wenn ich in ein paar Tagen schreiben kann: 1. Januar 2022. Denn dann ist das Jahr vorbei", verriet Eberl jüngst im Fohlen-Podcast. Im neuen Jahr soll endlich alles besser werden für die Borussia, die sogar den Abstiegskampf fürchten muss.

"Das Jahr war sehr, sehr anstrengend, turbulent, surreal", sagt Eberl und meint den Skandal um Breel Embolos Party-Versteckspiel, den in allerletzter Sekunde verpassten Europapokal und den Knatsch um den Abgang von Trainer Marco Rose - aber eben auch ganz aktuell den sportlichen Absturz. "Ich kann nur versprechen, dass wir alles geben werden, um aus diesem Tal zu gehen", verspricht Eberl.

Für den Sportdirektor und Trainer Adi Hütter beginnt die Arbeit indes schon vor Silvester, am Mittwoch steigen die Fohlen ins Training ein. Schließlich wartet bereits am 7. Januar der Rückrunden-Auftakt bei Tabellenführer Bayern München, der nach dem 0:5 im Pokal noch eine dicke Rechnung mit Gladbach offen hat. Es ginge fraglos leichter für den Tabellen-14., der nach fünf Spielen ohne Sieg nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang liegt.

Trennt sich Gladbach von Trio?

Ein Haufen Arbeit wartet auch neben dem Platz. Weil die Hinrunde von Spekulationen um die Zukunft von Spielern wie Marcus Thuram, Denis Zakaria oder Matthias Ginter geprägt war, fordert der Boss nun einen reinen Tisch. "Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte. Ich will, dass alle ihren Fokus auf den Verein, die Rückrunde und diese Situation richten", so Eberl.

An Ginter hat laut der "Gazzetta dello Sport" bereits der italienische Meister Inter Mailand Interesse. Ein Verkauf würde Geld für Einkäufe in die Kassen spülen. Er werde in der Pause den "Kader durchforsten", hatte Hütter gesagt, und auch Eberl kündigte Schritte an: "Wir werden ein paar Entscheidungen fällen, um dann sauber und klar die Vorbereitung auf diese komplizierte Rückrunde aufzunehmen."

Eberl will auch gegen den FC Bayern "was holen"

Mit klarem Kopf soll dann der Blick auf die Rückrunde gehen. "Abwaschen" solle die Mannschaft die jüngsten Rückschläge, so Eberl, auch wenn etwa das 0:6 gegen den SC Freiburg "nicht nur eine Schnittwunde auf der Haut" war, "sondern eine Verletzung, die das Rückenmark getroffen hat". Das 1:1 in Hoffenheim im letzten Spiel des Jahres sei dann ein erster Schritt gewesen.

Weil nach dem Auftakt bei den Bayern das nicht viel leichtere Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wartet, droht indes das nächste Unwetter. "Aber wir wollen diese Spiele, also lasst sie uns angehen. Wir fahren dahin und wollen versuchen, auch bei Bayern München etwas zu holen", sagt Eberl. Schließlich ist dann endlich 2022 - und 2021 längst Geschichte.