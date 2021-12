Tottenham patzt in Southampton - West Ham zieht vorbei

Andrew Matthews via www.imago-images.de

Kein Sieg für Tottenham Hotspur

Trotz langer Überzahl hat Tottenham Hotspur in der Premier League im Kampf um die Europapokal-Plätze einen Rückschlag erlitten.

Die Spurs kamen am Dienstagnachmittag nicht über ein 1:1 (1:1) beim von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton hinaus und rutschten vorerst auf Rang sechs ab.

Southamptons Mohammed Salisu hatte bereits in der 39. Minute die Gelb-Rote-Karte gesehen. Star-Stürmer Harry Kane (41.) erzielte per Elfmeter den Ausgleich für die Londoner.

West Ham pirscht sich oben heran

Stadtrivale West Ham United zog in der Tabelle durch ein 4:1 (2:1) beim FC Watford an den Spurs vorbei.

Dabei hält die Corona-Pandemie die Premier League weiter fest im Griff. Am Dienstag fielen die Partien zwischen dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers sowie zwischen Leeds United und Aston Villa aus.

Am Montag hatte die Liga bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 20. bis 26. Dezember 103 Spieler und Offizielle positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dies ist der höchste Wert an Infektionen innerhalb von sieben Tagen in der englischen Elite-Liga.