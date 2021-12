Arsenal-Coach Arteta positiv getestet

TIM KEETON, APA

Arteta wurde positiv getestet

Die englische Premier League bekommt das Coronaproblem nicht in den Griff.

Am Mittwoch verkündete der FC Arsenal, dass sein spanischer Teammanager Mikel Arteta positiv getestet worden sei. Der 39-Jährige habe sich in Quarantäne begeben und werde zumindest das Spiel gegen Manchester City am Neujahrstag verpassen.

Trotz zahlreicher Fälle und einiger Spielabsagen versucht die Liga, ihren Plan durchzuziehen. Die deutschen Teammanager Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) reagierten mit scharfer Kritik.