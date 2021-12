APA/AFP

Chelsea verbuchte wegen Corona einen großen Verlust

Der FC Chelsea hat für das abgelaufene Geschäftsjahr (bis Ende Juni) einen Verlust von 153,4 Millionen Pfund (182,37 Mio. Euro) vermeldet.

Als Hauptgrund gab der aktuelle Tabellenzweite der Premier League die Auswirkungen der Corona-Pandemie an. In die Mannschaft investierte der Londoner Club in der Saison 2020/21 220,8 Mio. Pfund (262,50 Mio. Euro).

