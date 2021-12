Kölns Skhiri mit Tunesien zum Africa Cup

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Ellyes Skhiri fährt mit Tunesien zum Afrika-Cup

Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht im Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft für den Africa Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar).

Außerdem berief Nationaltrainer Mondher Kebaier unter anderem das 18 Jahre alte Sturmjuwel Hannibal Mejbri von Manchester United in seinen 28-köpfigen Kader.

Tunesien trifft in seinem Auftaktmatch am 12. Januar auf Mali. In den weiteren Spielen der Gruppe F geht es vier Tage später gegen Mauretanien sowie am 20. Januar gegen Gambia.