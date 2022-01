Mehrere Spieler beim AS Monaco positiv

Chris Bauer

Der AS Monaco muss einige coronabedingte Ausfälle verkraften.

Sieben Spieler des französischen Erstligisten AS Monaco sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Spielern gehe es gut, hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Die Spieler befänden sich in Isolation und würden von medizinischem Personal begleitet. AS Monaco tritt am Sonntag im Sechzehntelfinale des französischen Cups gegen Quevilly Rouen an.

Noch immer keine offizielle Bestätigung des Clubs gibt es für die laut Medienberichten bereits vor ein paar Tagen verlautbarte Trennung von Trainer Niko Kovac. Favorit auf die Nachfolge soll Philippe Clement vom FC Brügge sein.

apa