Förderausnahmen bei 50+1 weiter umstritten

Die DFL befindet sich im Austausch

Das Bundeskartellamt und die Deutsche Fußball Liga befinden sich immer noch im Austausch. Es geht um kartellrechtliche Bedenken in Bezug auf die Werksklubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg sowie die von Dietmar Hopp lange Zeit alimentierte TSG Hoffenheim.

Die Deutsche Fußball Liga gibt sich ganz gelassen. Es geht um die 50+1-Regel im Allgemeinen, aber auch den Status der Werksklubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg sowie der TSG Hoffenheim, die von SAP-Gründer Dietmar Hopp alimentiert wurde, im Besonderen.

Die 50+1-Regel wird von den Kartellwächtern zunächst nicht beanstandet, wohl aber die Förderausnahmen für die angesprochenen Klubs. Diese Beurteilung des Kartellamtes wird von der Liga, die ab Montag von der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen geführt wird, nicht geteilt.

Ex-DFL-Boss Christian Seifert war in seiner Replik glasklar: "Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg und auch Leipzig haben die vorgegebenen Spielregeln erfüllt. Wenn die 36 Klubs als eingetragener Verein gewollt hätten, dass die nicht mitspielen dürfen, hätten sie die Satzung ändern müssen."

DFL will kartellrechtlichen Bedenken ausräumen

Die DFL will nun die kartellrechtlichen Bedenken "im engen Dialog" ausräumen. Auch von Klubseite wird dies so gesehen. "Wir sind davon überzeugt, dass die bestehende 50+1 Regelung einschließlich der Förderausnahmen kartellrechtskonform ist. Dies haben wir in unserer Stellungnahme ausführlich dargelegt", betonte Fernando Carro, Vorsitzender der Bayer-Geschäftsführung, auf "SID"-Anfrage. Insofern sei Bayer "sehr zuversichtlich, dass der bislang sehr konstruktive Dialog mit dem Kartellamt und der DFL unsere Einschätzung am Ende untermauert und bestätigt" wird.

Dies unterstrich auch Wolfsburgs Geschäftsführer Tim Schumacher: "Wir gehen davon aus, dass die aktuelle und seit Jahren bewährte Regelung von 50+1 einschließlich der Förderausnahmen kartellrechtskonform ist." Auf "SID"-Anfrage betonte er: "Dies ist ein ausgewogener und angemessener Ausgleich zwischen den Interessen der Wahrung der Vereinsstruktur und den Interessen von langfristigen Investoren."

Laut der 50+1-Regel muss der Mutterverein immer die Stimmenmehrheit halten, um den Einfluss von Investoren zu begrenzen. Für Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim gilt sie auf diese Weise nicht, weil die jeweiligen Mehrheitseigner (Bayer, Volkswagen, Hopp) sich seit mindestens 20 Jahren im jeweiligen Klub engagiert und dort verdient gemacht haben.

DFL verweist auf Ausgeglichenheit des Wettbewerbs

Kartellamtsboss Andreas Mundt erläuterte unlängst im Interview mit dem "Deutschlandfunk" (DLF): "Wenn sie es mal ganz einfach formulieren, könnte man etwas flapsig sagen, da wird dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also es ist ein bisschen zu viel der Förderausnahme, die in diesem Fall von uns als unverhältnismäßig bezeichnet worden ist." Die Behörde sieht als möglichen Beleg, dass noch kein Klub abgestiegen sei, dem der Sonderstatus gewährt werde.

Die DFL verweist dagegen gerne auf die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs. Seit 2010 hätten sich 17 verschiedene Bundesligisten für europäische Klubwettbewerbe qualifiziert. Rechtliche Argumente und Tatsachen hätten vom Kartellamt in seiner Beurteilung teilweise "noch keine oder keine hinreichende Berücksichtigung gefunden".

Es besteht also weiter Redebedarf. Eine schnelle Annäherung der unterschiedlichen Standpunkte ist zurzeit nicht in Sicht. Aber das tut der Zuversicht aufseiten der DFL und der Profiklubs keinen Abbruch.