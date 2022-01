Tuchel streicht Lukaku nach Kritik aus dem Kader

Dave Shopland/Shutterstock via www.imago-images.de

Thomas Tuchel (r.) reagiert auf die Kritik von Romelu Lukaku

Teammanager Thomas Tuchel verzichtet im Spitzenspiel seines FC Chelsea gegen den FC Liverpool am Sonntag (17:30 Uhr) auf Torjäger Romelu Lukaku.

Der belgische Stürmer, der zuletzt öffentlich Unzufriedenheit über seine Situation bei den Londonern geäußert hatte, steht nicht im Kader der Blues.

Englischen Medienberichten zufolge ist Lukaku nicht verletzt, es soll sich vielmehr um eine von Tuchel entschiedene Disziplinarmaßnahme handeln.

An Silvester hatte Lukaku in einem Interview mit "Sky Sport Italia" gesagt, dass er bei Chelsea und unter Trainer Tuchel "nicht glücklich" sei. Er fügte an, dass er "wirklich hoffe", wieder für sein Ex-Team Inter Mailand zu spielen.

Dabei war Lukaku erst im vergangenen Sommer als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte für 115 Millionen Euro aus Italien nach London gewechselt und dort Teamkollege der deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger geworden. Bei Chelsea läuft es für den 28-Jährigen noch nicht rund, in den vergangenen beiden Spielen traf er jedoch.

Bei Liverpool wird Teammanager Jürgen Klopp fehlen. Der 54-Jährige, bei dem es einen auffälligen Coronatest gegeben hatte, befindet sich in Isolation und wird von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.