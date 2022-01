Real gegen Valencia um Wiedergutmachung bemüht

JAVIER SORIANO, APA

Real-Coach Ancelotti erwartet eine klare Leistungssteigerung

Sechs Tage nach dem 0:1 bei Getafe sind David Alaba und Spaniens Tabellenführer Real Madrid auf Wiedergutmachung aus. Am Samstag bekommen es die Mannen von Carlo Ancelotti zuhause mit Valencia zu tun, der Coach erwartet sich eine klare Leistungssteigerung.

"Nicht dasselbe Team", das vor Weihnachten zu einer komfortablen Führung an der Tabellenspitze gestürmt war, habe er gesehen, monierte Ancelotti nach dem "Nuller" gegen Getafe. Seine Truppe habe offenbar "ein paar Tage mehr Urlaub nach Weihnachten" genommen, befand der Erfolgstrainer. Auch dass sein Team am Mittwoch im Sechzehntelfinale des Cups erst dank zweier später Tore über Drittligist Alcoyano hinweggekommen war, dürfte den Italiener nicht milde gestimmt haben.

Die Vorsprung Reals auf seinen ersten Verfolger FC Sevilla, der ein Spiel weniger absolviert hat, schmolz auf fünf Punkte. Sevilla, das zuletzt vier Partien in Folge gewonnen hat, empfängt am Sonntag wiederum Getafe.

Barça muss zu Granada

Keine echten Titelchancen mehr hat 15 Punkte hinter Real der FC Barcelona, der zuletzt mit einem 1:0 gegen Mallorca trotz 14 Ausfällen wegen Corona, Verletzungen und Sperren erstmals unter Neo-Coach Xavi auf Platz fünf und damit in die Europacupränge zurückkehrte. Am Samstag gastiert man bei Granada, das in La Liga seit Ende November ungeschlagen ist.

