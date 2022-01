Nagelsmann sieht "Wahnsinn", Hütter vergibt "Riesenkompliment"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Hütter (Gladbach) blieb Sieger gegen Nagelsmann (FC Bayern)

Zum Auftakt des 18. Bundesliga-Spieltags hat der stark ersatzgeschwächte FC Bayern mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Münchens Trainer Julian Nagelsmann bemängelte nach der Partie die Abwehrarbeit seines Teams, Gladbach-Coach Hütter sah einen "nicht unverdienten" Sieg. Das sind die Stimmen zum Spiel:

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern : "Niederlagen sind nie schön. Im Anbetracht der Situation haben wir es gerade in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht. Da müssen wir etwas höher führen. Dass wir das 1:1 kriegen, ist völliger Wahnsinn. Die Flanke hätten wir simpel klären können, dann noch ein Standard-Gegentreffer. Anders als im Pokal und im ersten Spiel in der Bundesliga, in dem eine Niederlage verdient gewesen wäre, war es heute eher unverdient."

Thomas Müller (FC Bayern): "Es ist bitter, dass wir eine Niederlage kassieren. Es war durchaus mehr drin. Wir hatten viel Qualität auf dem Platz, da darf es uns nicht passieren, dass wir vor dem letzten Drittel so viele Ballverluste haben."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war nicht unverdient. Wenn man die Chancen zusammenzählt, haben auch wir einige Möglichkeiten gehabt. Thomas Müller hat recht, dass sie den Ausgleich hätten schießen können. Ich möchte meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, die über 90 Minuten versucht hat, dagegenzuhalten. Was wir trainiert haben, hat sie richtig gut umgesetzt. Wir waren in einer Phase zu passiv. Es war super, wie wir das Spiel angenommen, uns zurückgekämpft und es noch umgedreht haben."

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben unseren Matchplan sehr, sehr gut umgesetzt. Die Bayern hatten viele Ausfälle, wir wollten uns davon nicht beeinflussen lassen."