Terim nicht mehr Trainer von Galatasaray

Fatih Terim ist nicht mehr Trainer von Galatasaray

Der türkische Fußball-Topklub Galatasaray Istanbul hat sich vom ehemaligen Nationaltrainer Fatih Terim getrennt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, muss der 68-Jährige nach dem sportlichen Absturz der vergangenen Wochen gehen. In der Süper Lig liegt Galatasaray nach 20 Spielen mit nur 27 Punkten auf Rang zwölf.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Giresunspor am vergangenen Samstag war das Team von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. "Die Fans haben das Recht, sauer zu sein", hatte Terim nach der Partie gesagt: "Wir erleben leider eine Saison, in der wir selbst an guten Tagen nicht gewinnen."

Nach Informationen des Staatssenders "TRT" sei Terim nach einem Treffen mit dem Klubpräsidenten zurückgetreten. Der Verein selbst nannte in seiner Mitteilung keine Einzelheiten zu den Umständen der Trennung.

Terim hatte Galatasaray in seiner letzten von insgesamt drei Amtszeiten ab 2017 zweimal zur Meisterschaft geführt. 2000 erlangte er mit dem Gewinn des UEFA-Cups Heldenstatus in Istanbul. Vor seiner abermaligen Rückkehr zu Galatasaray hatte er unter anderem auch Serie-A-Topklub AC Mailand sowie die türkische Nationalmannschaft trainiert.