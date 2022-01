Mainz-Verteidiger für ein Spiel gesperrt

unknown

Ein Spiel Sperre für Alexander Hack

Abwehrspieler Alexander Hack vom Bundesligisten FSV Mainz 05 ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Spiel gesperrt worden.

Das teilte der DFB am Montag mit. Damit fehlt Hack den Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.

Der 28-Jährige war in der Partie bei RB Leipzig (1:4) am vergangenen Samstag in der 20. Minute wegen eines Handspiels kurz vor der Torlinie mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden.