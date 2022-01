Serie-A-Klubs fordern Unterstützung der Regierung

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Inter Mailands Cheftrainer Simone Inzaghi

Die Serie A fordert angesichts der Pandemiewelle dringend finanzielle Unterstützung seitens der italienischen Regierung.

Liga-Chef Paolo Dal Pino bezifferte die coronabedingten Verluste in einem Schreiben an Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali auf mehr als eine Milliarde Euro. Die Regierung hatte strikte Zuschauerbeschränkungen beschlossen.

Die kommenden beiden Fußball-Spieltage in Italien sollen ganz ohne Publikum ausgetragen werden, was die Lage der Klubs weiter verschärft. Dal Pino beklagt zudem hohe Kosten für die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen und fordert von Premierminister Mario Draghi, dass die Steuern und Lohnnebenkosten für die Spieler in Raten gezahlt werden können.