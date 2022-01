Schnegg wechselt von Venezia zu Crotone

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

David Schnegg geht in die zweite Liga

David Schnegg ist mit sofortiger Wirkung von Serie-A-Club Venezia leihweise in die zweithöchste italienische Liga zu Crotone gewechselt.

Der im vergangenen Sommer vom LASK geholte Verteidiger brachte es bei Venezia auf vier Liga- und drei Cup-Einsätze. Als Leihgabe der WSG Tirol kam der 23-Jährige in der vergangenen Saison noch auf zwei Tore und vier Assists in 29 Bundesligaspielen. Für den LASK stand er lediglich insgesamt in drei Partien auf dem Platz.

