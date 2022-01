Liverpool zieht nach klarem Heimsieg an Chelsea vorbei

COLORSPORT / Terry Donnelly via www.imago-images.d

Der FC Liverpool rückte auf den zweiten Tabellenplatz

Der FC Liverpool ist nach einem hochverdienten Heimsieg am 22. Spieltag der Premier League neuer Tabellenzweiter.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann vor eigenem Publikum klar mit 3:0 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Brentford aus London.

Fabinho (44. Minute) und Alex Oxlade-Chamberlain (69.) jeweils per Kopf sowie der eingewechselte Takumi Minamino (77.) trafen in Anfield für das überlegene Klopp-Team, bei dem die Offensivstars Mohamed Salah und Sadio Mané wegen ihrer Teilnahme am Afrika-Cup fehlten.

Durch den Erfolg verdrängte Liverpool den FC Chelsea, der am Samstag mit 0:1 gegen Spitzenreiter Manchester City verloren hatte, von Tabellenplatz zwei.

Als erster City-Verfolger haben die Reds elf Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger. Allerdings haben sie wegen einer Spielverlegung eine Partie weniger absolviert als Man City.

Während des Spiels wurde der ehemalige Liverpool-Trainer Rafael Benítez im Stadion Anfield mit Gesängen gefeiert. Der Spanier, der den Klub von 2004 bis 2010 trainiert und mit ihm die Champions League gewonnen hatte, war beim Rivalen Everton beurlaubt worden.