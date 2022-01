Manuel Takacs übernimmt bei den Juniors OÖ fix

FC Juniors OÖ

Der Trainer bleibt den FC Juniors OÖ an Bord

Manuel Takacs ist vom Interimstrainer zum Chefcoach des Zweitligisten FC Juniors OÖ befördert worden. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der gebürtige Burgenländer ist im Besitz der UEFA-A-Lizenz sowie der UEFA-Elite-Junioren-Lizenz.

Takacs ist beim Vorletzten der 2. Liga auch Sportlicher Leiter, Luka Pavlovic wird sein neuer Co-Trainer. "Die Situation der Juniors OÖ ist keine einfache. Ich bin zuversichtlich, dass wir es in der Rückrunde schaffen werden, die notwendigen Siege und Punkte zu holen, um am Ende einerseits die jungen Spieler weiterzuentwickeln, aber auch über dem Strich zu stehen und in der 2. Liga zu bleiben. Als Trainer freut es mich zu sehen, mit welcher Intensität und Leidenschaft die Jungs in den Trainingseinheiten ans Werk gehen", so der nunmehrige Cheftrainer des 2. Liga-Klubs.

Auch Vereinspräsident Franz Mayer gibt sich zufrieden: "Ich bin froh, dass sich Manuel Takacs dazu entschlossen hat, selbst Cheftrainer zu bleiben. Das ist für uns die beste Lösung. Er hat gezeigt, dass er die Mannschaft besser machen kann und tut alles dafür, damit unser Verein seine Ziele erreicht."

apa/red