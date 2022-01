Ullmann verlässt Rapid gen Venezia

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Maximilian Ullmann wechselt nach Italien

Maximilian Ullmann verlässt den SK Rapid nach zweieinhalb Jahren und schließt sich Serie A-Aufsteiger Venezia FC an. Der 25-jährige Abwehrspieler, der im Sommer 2019 vom LASK nach Wien-Hütteldorf gewechselt ist, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Nach zweieinhalb Jahren im grün-weißen Dress verabschiedet sich Maximilian Ullmann vom SK Rapid und wechselt nach Italien in die Serie A zu Venezia FC. Beim Aufsteiger unterschreibt der 25-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2024. Ullmann wechselte im Sommer 2019 vom LASK nach Wien-Hütteldorf und brachte es seitdem in 103 Pflichtspielen auf sechs Tore und elf Assists.

Dauerbrenner bei Rapid

"Ich habe die Zeit hier sehr genossen und bin stolz, dass ich beim größten Klub Österreichs spielen durfte. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in Venedig und drücke meinen alten Mannschaftskollegen die Daumen, dass sie viele Erfolge feiern können. Ein Dank gilt auch den vielen Rapid-Fans, die mich immer toll unterstützt haben", so Ullmann zum Abschied.

Auch von seinem bisherigen Stammklub gibt es in Form von Sportdirektor Zoran Barisic wärmende Worte zum Abschied: "Maximilian Ullmann hat vor allem in seinen ersten beiden Saisonen hervorragende Leistungen für unseren Klub erbracht. Ich freue mich, dass abermals ein Spieler aus unserem Verein den Sprung in eine der Top-5-Ligen Europas schafft, wünsche ´Ulli´ alles Gute bei seiner neuen Herausforderung und danke für sein Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren."

In seinen ersten beiden Spielzeiten im Rapid-Dress verpasste er nur wegen eines grippalen Effekts lediglich eine Partie, in der laufenden Saison kam er bislang in 28 Spielen zum Einsatz. 2020 wurde er zum "Rapidler des Jahres" gewählt. Venezia belegt in der italienischen Serie A nach 21 Spielen aktuell den 18ten Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg.

red