Salzburg setzt sich im Testspiel gegen Ried durch

APA/AFP

Adeyemi jubelte auch im Test über einen Treffer

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Testspiel für die Frühjahrssaison gewonnen.

Der Serienmeister behielt am Dienstag im Trainingszentrum Taxham im Duell mit Bundesliga-Rivale SV Ried mit 3:1 die Oberhand. Benjamin Sesko (14.), Topstürmer Karim Adeyemi (46.) und Oumar Solet (75.) machten den Favoritensieg perfekt. Nikola Stosic (15.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Für Salzburg endete nach dem 6:0 gegen Amstetten auch das zweite Vorbereitungsspiel siegreich.

Ried ist demgegenüber nach einem 1:1 gegen Zweitligist Vorwärts Steyr weiter sieglos. Am Samstag (15.00 Uhr) messen sich die Salzburger an gleicher Stelle mit der Admira neuerlich mit einem Liga-Konkurrenten. Ried ist an diesem Tag gegen die Juniors Oberösterreich im Einsatz.

