Rapid schlägt Cracovia bei Demir-Comeback

GEPA pictures/ Philipp Brem

Yusuf Demir kickt wieder für Rapid

Rapid hat am Mittwoch im ersten Testspiel des Trainingslagers in Belek einen 2:1-(1:0)-Sieg über Cracovia Krakau gefeiert. Koya Kitagawa (30.) und Moritz Oswald (85.) erzielten die Treffer für den Bundesligisten, der nach Gelb-Rot für Cracovia-Kicker Michal Rakoczy (65.) in Überzahl agierte.

In der zweiten Hälfte war erstmals auch wieder der vom FC Barcelona zurückgekehrte Yusuf Demir für Grün-Weiß im Einsatz. Am Samstag stehen die nächsten Tests gegen Pogon Stettin und Teplice am Programm.

apa