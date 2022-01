Rose räumt ein: Sieg war "schmeichelhaft"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Marco Rose feierte mit dem BVB einen knappen Sieg in Hoffenheim

Am 20. Spieltag der Bundesliga lieferten sich Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim ein intensives Spitzenspiel - mit dem besseren Ende für den BVB. Anderswo schlitterten Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart tiefer in die Krise, während Bayer Leverkusen ein Schützenfest bejubelte.

Alle Stimmen zum Spieltag im Überblick:

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Der Knackpunkt sind die zwei Situationen (zurückgenommener Elfmeter Stuttgart und Führungstreffer Freiburg innerhalb von einer Minute, d. Red). Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht immer Zugriff. In der zweiten Halbzeit haben wir ein Übergewicht gekriegt und uns Chancen herausgearbeitet. Dazu haben wir den VfB ganz gut von unserem eigenen Tor weggehalten, haben eigentlich nur einen Kopfball von Kalajdzic zugelassen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind ordentlich reingekommen, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Der Knackpunkt für uns war der nicht-gegebene Elfmeter und im Gegenzug das 0:1. Wir haben nach dem Rückstand kurz mal Power entwickelt, aber das ist leider schnell wieder abgeflaut. Dann kassieren wir noch ein unnötiges zweites Gegentor, dann ist das Spiel in der 70. Minute gegessen. Jetzt geht es eine Woche ins Trainingslager, was uns gut tun wird. Ich hoffe auf positivere nächste Spiele."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich habe früh gesehen, dass wir uns heute wehren. Nach 15 Minuten ging es nur in eine Richtung. Wir haben eine Welle nach der anderen gefahren. Die zweite Halbzeit war Powerplay von uns. Wir haben es aber verpasst, das Tor zu machen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Nur das Ergebnis passt überhaupt nicht."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind sehr gut reingekommen. Wir hatten gute zehn, 15 Minuten. Danach ist Hoffenheim immer stärker geworden. Wir hatten große Probleme bis zur Pause, der Ausgleich war verdient. Am Ende haben wir den Sieg, der schmeichelhaft für uns war, nach Hause gekämpft."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben sehr gut begonnen, waren sehr gut im Spiel. Man muss aber auch sagen, dass wir relativ glücklich mit der Führung in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte waren wir sehr kompakt und haben das Spiel weitgehend kontrolliert. Insgesamt war das eine gute Leistung gegen eine gute Mannschaft. Dass wir aus den ersten drei Spielen der Rückrunde fünf Punkte geholt haben, fühlt sich gut an. Wir werden am Ende des Tages sehen, wohin die Reise geht. Der Anfang ist uns erst mal geglückt, so wollen wir weitergehen."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr, sehr schlecht in Spiel reingekommen, auch von der Haltung her. Du kannst nicht so in ein Bundesliga-Spiel gehen, wie wir heute. Das müssen wir hinterfragen. Das war eine verdiente Niederlage heute. Klar ist es nicht optimal, wenn ich da oben sitze, aber das ist keine Ausrede. Ich habe meine Mannschaft heute auch ein Stück weit im Stich gelassen. Ich bin extrem enttäuscht über die Niederlage, aber vor allem über die Haltung, wie wir das Spiel angegangen sind."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war eher ein chancenarmes Spiel, was die klaren Torchancen betrifft. Union hat aus einer Chance zwei Tore gemacht. Nach 20 Minuten haben wir das Spiel gut gestaltet, meine Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt als gegen Hannover. Was die Leistung betrifft, sowohl im Taktischen als auch im Läuferischen, kann ich meiner Mannschaft 0,0 Vorwurf machen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber dann sind wir nicht mehr konsequent angelaufen. Da haben wir auch Glück beansprucht. In der zweiten Hälfte haben sich beide Teams nicht viele Möglichkeiten erspielt. Dann kann Gladbach in Führung gehen, und fast im Gegenzug schießen wir das Tor. Das passt ein bisschen zur Situation der beiden Mannschaften, dass wir am Schluss sicher der glücklichere Sieger sind."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war eine gute Leistung. Wir waren von Anfang an sehr fokussiert. Wir haben sehr gut angelaufen und Fehler provoziert. Wir hatten eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit, dann hat sich die Mannschaft gut gefangen. In meinen Augen, ein verdienter Sieg."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Das Ergebnis geht natürlich in Ordnung. Das tut uns sehr, sehr weh. Fünf Tore sind viel. Wir haben mitgeholfen, weil wir sorglos verteidigen. Anfang der zweiten Hälfte sind wir besser rausgekommen, machen den Anschluss, da hatte ich Hoffnung. Dann bekommen wir noch drei Gegentore. Wir müssen uns da richtig steigern. Der Gegner hat uns mit der Qualität richtig Probleme bereitet."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das ist eine sehr enttäuschenden Niederlage. Wir haben alles probiert, hatten viele Situationen für den Anschlusstreffer. Wir haben die Chancen dann vergeben, unser Selbstvertrauen ist ein bisschen nach unten gegangen und das von Bielefeld nach oben. Im besten Fall hätten wir heute 0:0 gespielt, also haben wir einen Punkt verloren."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen einen sehr guten Gegner. Das war eine super Teamleistung, und dann ist immer was drin. Patrick Wimmer ist immer für eine Tor oder eine Toraktion gut, dafür ist er auf dem Feld. Das hat er heute natürlich super gemacht, den Rabona hat er im Blut."