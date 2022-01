Vorerst keine Fan-Rückkehr - BVB übt harsche Kritik

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die leeren Sitzreihen in der Ostkurve des Berliner Olympiastadions

Eine verstärkte Rückkehr von Zuschauern zu Spielen der Fußball-Bundesliga und anderen deutschen Profiligen wird es wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen vorerst nicht geben. Von BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hagelte es Kritik.

Bei ihren Beratungen mit dem Bund beschlossen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder, dass die Chefs der Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar zumindest eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen. Das geht aus dem nach der Videoschaltkonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder veröffentlichten Papier hervor.

Für die Zulassung von Zuschauern gibt es bislang unterschiedliche Höchstgrenzen in den Ländern: In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dürfen derzeit überhaupt keine Fans in die Arenen.

Dagegen spielte beispielsweise der Fußball-Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13.385 Zuschauern. Das ließ die Verordnung in Sachsen-Anhalt zu, nach der die Stadien bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen.

BVB-Boss Watzke reagiert mit Unverständnis

Grundsätzlich halten der Bund und die Länder wegen der ansteckenderen Virusvariante Omikron vorerst an den derzeit geltenden Corona-Maßnahmen fest.

Die getroffenen Entscheidungen der Konferenz stoß derweil bei Bundesliga-Spitzenklub Borussia Dortmund auf reichlich Unverständnis. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ließ gegenüber "Bild" mitteilen, man werde sich "die Beschlüsse die Beschlüsse des Landes NRW genau anschauen und prüfen, ob wir sie im Eilverfahren kontrollieren lassen".

Watzke kritisierte, dass die Politik auch nach zwei Jahren Pandemie "nur an Verbote denkt und nicht auch an ein Mindestmaß an Möglichkeiten und logischen Entscheidungen". Der Ausschluss von Personen im Freien sei "nicht verhältnismäßig" und unverständlich, so der 62-Jährige.