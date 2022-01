Salzburg testet gegen die WSG Tirol

APA

Matthias Jaissle und sein Team testen gegen die WSG Tirol

Nach der SV Ried und der Admira misst sich Salzburg in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison noch mit einem weiteren Bundesliga-Rivalen.

Aaronson nicht dabei

Der überlegene Tabellenführer tritt am Samstag (15.00 Uhr) in der Red Bull Arena vor leeren Rängen gegen WSG Tirol an. Nicht dabei ist der 21-jährige Offensivspieler Brenden Aaronson, der mit dem US-amerikanischen Nationalteam in der WM-Qualifikation auf El Salvador, Kanada und Honduras trifft und erst am 4. Februar retour kommt.

Gute Reise, Brenden! ✈️



Brenden #Aaronson reist zum US-Nationalteam und tritt in den drei anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen 🇸🇻 El Salvador (28.1.), 🇨🇦 Kanada (30.1.) und 🇭🇳Honduras (3.2.) an.



Viel Erfolg! 💪 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. Januar 2022

Salzburg führt nach 18 Runden mit 45 Punkten ganz klar vor Sturm Graz (31) und dem WAC (31) die Tabelle an und kassierte bislang nur eine Niederlage. Die WSG steckt mit 19 Zählern im Tabellenkeller, hat aber noch Chancen auf einen Platz innerhalb der Meistergruppe.

apa/red