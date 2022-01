Bachmann mit neuem Coach gegen den Abstieg

PAUL ELLIS, APA

Hodgson soll Watfords Karren aus dem Dreck ziehen

Der neue Trainer von ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann und Co. bei Watford ist nur einen Tag nach der Trennung von Claudio Ranieri gefunden. Der schon 74-jährige Ex-England-Teamchef Roy Hodgson übernimmt die Position und damit die Herausforderung, den Vorletzten der englischen Fußball-Premier-League vor dem Abstieg zu bewahren. Watford hat nach 20 Spielen erst 14 Punkte geholt, sieben der jüngsten acht Ligaspiele wurden verloren.

Hodgson wird nach Ranieri und dessen Vorgänger Xisco Munoz bereits der dritte Watford-Coach in dieser Saison. Der Trainerveteran hatte seine Laufbahn im vergangenen Sommer nach vier Spielzeiten bei Crystal Palace beendet, die Möglichkeit eines Comeback jedoch nicht ausgeschlossen.

The work has already begun 👊 pic.twitter.com/3fVW84Muay — Watford Football Club (@WatfordFC) 25. Januar 2022

Zuvor hatte Hodgson unter anderem Liverpool, Fulham, Inter Mailand und neben den "Three Lions" auch die Nationalteams der Schweiz und Finnlands trainiert. Er arbeitete in seiner langen Karriere als Coach in acht Ländern. Von Ranieri hatte sich Watford am Montag nach nur dreieinhalb Monaten getrennt. Der Italiener, der einst Leicester City zur Meisterschaft geführt hatte, holte nur sieben Punkte aus 13 Spielen.

apa