Martial wechselt leihweise von United zu Sevilla

ESPA Photo Agency via www.imago-images.de

Anthony Martial wechselt nach Spanien

Der französische Offensivmann Anthony Martial spielt bis zum Ende der Saison für den spanischen Erstligisten FC Sevilla.

Die Andalusier einigten sich mit dem englischen Rekordmeister Manchester United auf ein Leihgeschäft für die kommenden Monate, wie der Club am Dienstagabend bekanntgab. Martial kam in der laufenden Saison nur auf acht Einsätze in der Premier League, wobei ihm ein Treffer gelang. Unter Ralf Rangnick wurde er zuletzt beim 1:0-Heimsieg gegen West Ham United in der 82. Minute eingewechselt.

apa