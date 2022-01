Magdeburg gewinnt Topspiel - BVB II schenkt Führung her

Eibner-Pressefoto/Eckehard Schulz via www.imago-im

Der 1. FC Magdeburg bleibt auf Kurs

Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg hat seine Erfolgsserie auf zehn Spiele ohne Niederlage ausgebaut und mit einem weiteren Sieg im Spitzenspiel den Abstand auf Verfolger 1. FC Saarbrücken weiter vergrößert. Der FCM feierte am 24. Spieltag gegen die Saarländer einen schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg.

Magdeburgs Torjäger vom Dienst Baris Atik (13.) zeichnete mit seinem zwölften Saisontreffer für das 1:0 verantwortlich, aber Julian Günther-Schmidt (32.) konnte für Saarbrücken noch in Halbzeit eins ausgleichen. Der pfeilschnelle Sirlord Conteh (47.) schoss die Gastgeber wieder in Führung und zum Sieg. Die Gäste waren allerdings in der Schlussphase nah am Ausgleich.

Mit 54 Punkten führt Magdeburg, Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974, das Klassement klar an. Zweiter ist der 1. FC Kaiserslautern (42), der das Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 1:0 (1:0) gewann. Der FCS ist mit 40 Zählern Dritter.

Auch der viermalige deutsche Fußballmeister aus Kaiserslautern konnte seine Erfolgsserie fortsetzen. Mike Wunderlich (38.) erzielte das erlösende Siegtor für die Pfälzer, die seit neun Spielen ohne Niederlage sind, gegen den HFC.

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verspielte gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück einen 2:0-Vorsprung durch Treffer von Steffen Tigges (35.) und des 17 Jahre alten Ausnahmetalents Youssoufa Moukoko (61.). So hieß es am Ende 2:2 (1:0). Ba-Muaka Simakala (73., Foulelfmeter/90.+2) netzte zweimal für die Norddeutschen ein.

MSV Duisburg punktet im Abstiegskampf

Wichtige Punkte im Abstiegskampf konnte der Ex-Bundesligist MSV Duisburg durch das 1:0 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden einheimsen. Aziz Bouhaddouz (62.) mit Unterstützung von Sascha Mockenhaupt traf für die Meidericher. Die Zebras verließen durch den Dreier die Abstiegsränge. In der 77. Minute setzte Bouhaddouz einen Foulelfmeter neben das Tor und verpasste das 2:0 für die Duisburger.

Der Tabellenletzte TSV Havelse konnte den vierten Saisonsieg durch das 1:0 (0:0) bei Türkgücü München feiern. Yannik Jaeschke (53.) traf für den Aufsteiger aus Niedersachsen, der jetzt 17 Punkte auf dem Konto hat. Zuletzt hatte es Medienberichte in der bayerischen Landeshauptstadt über einen möglichen Insolvenzantrag von Türkgücü gegeben.