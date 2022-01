BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

1860 holt den vierten Sieg in Folge

1860 München hat in der 3. Liga den vierten Sieg in Folge geholt. Die Sechziger gewannen bei Viktoria Köln mit 1:0 (1:0).

Marcel Bär (39.) traf zum Tor des Tages für die Löwen, die mit 35 Punkten den achten Tabellenplatz belegen.

Die Viktoria ist mit 28 Zählern Dreizehnter. In der 87. Minute flog Kölns Niklas May per Gelb-Roter Karte vom Platz.