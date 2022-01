"Sehr schwere Entscheidung": Schult verlässt Wolfsburg

Susanne Hübner, Susanne Huebner via www.imago-imag

Almuth Schult verlängert nicht beim VfL Wolfsburg

Ende einer Ära: Torhüterin Almuth Schult wird den VfL Wolfsburg nach neun Jahren im Sommer verlassen.

"Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht zu verlängern", sagte die Nationalspielerin am Montag in einer Mitteilung: "Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich weiß, was ich an diesem Verein habe."

Die mittlerweile 30-Jährige war 2013 vom damaligen Bundesligisten SC 07 Bad Neuenahr zu den Wölfinnen gewechselt.

Almuth Schult wird ihren Vertrag, der bis zum Saisonende läuft, nicht verlängern. 😞



Almuth, Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir für alles sind - sportlich und menschlich! Du wirst immer eine von uns bleiben! 💚



ℹ➡ https://t.co/LVvaWWQRsR#VfLWolfsburg pic.twitter.com/UAz6q8m99x — VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) 31. Januar 2022

Schult hatte 2020 Zwillinge zur Welt gebracht und danach über Schwierigkeiten gesprochen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ob die Olympiasiegerin von 2016 ihre Karriere beenden oder für einen anderen Verein spielen wird, sagte Schult nicht.

Mit Wolfsburg gewann sie bisher fünf Mal die Meisterschaft, sieben Mal den DFB-Pokal und gleich in ihrer Premierensaison 2014 die Champions League.

"Nach sehr vertrauensvollen und offenen Gesprächen über ihre Zukunft haben wir bis zuletzt gehofft, dass Almuth das ihr vorliegende Vertragsangebot annimmt und weiter für den VfL Wolfsburg aufläuft", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen: "Gleichzeitig respektieren wir aber die Beweggründe, mit Blick auf ihre persönliche Situation einen anderen Weg einzuschlagen und uns nach neun erfolgreichen Jahren im Sommer zu verlassen."