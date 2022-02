Bayer-Neuzugang verpasst Topspiel gegen den BVB

Massimiliano Ferraro via www.imago-images.de

Sardar Azmoun muss noch auf sein Bayer-Debüt warten

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird am Sonntag (15:30 Uhr) im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund noch nicht auf den iranischen Neuzugang Sardar Azmoun, der von Zenit St. Petersburg im Winter-Transferfenster verpflichtet worden war, zurückgreifen können.

Er besitzt noch nicht die körperliche Fitness, um sofort eingesetzt zu werden.

Er laboriere an einer leichten Bänderverletzung und müsse sich noch von einer Corona-Erkrankung im Hotel in Dubai erholen, so Bayer-Coach Gerardo Seoane.

"Es ist medizinisch getestet worden und wird noch eine Weile brauchen", sagte der Eidgenosse am Freitag, "aber wir haben mit ihm in der Offensivabteilung noch eine Alternative mehr. Er wird uns sicher in dieser Saison noch weiterhelfen."

Zum Fehlen von BVB-Torjäger Erling Haaland meinte der Schweizer Fußballlehrer: "Das ist sicherlich kein Nachteil, er ist ein Spieler, der immer weiß, wo das Tor steht."

Bayer wolle langfristig die Lücke zu Dortmund schließen, so der Coach: "Wir wissen auch, dass es noch ein weiter Weg ist und wir uns in vielen Punkten verbessern müssen."

Im Hinspiel hatte Dortmund nach dreimaligem Rückstand mit 4:3 die Oberhand in einem dramatischen Spiel behalten. "Dortmund ist im Gegenpressing viel aggressiver als zu Beginn der Saison. Ich sehe bei beiden Mannschaften eine ähnliche Entwicklung", urteilte der Bayer-Trainer.