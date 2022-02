Inter im Derby gegen Milan auf "big points" aus

APA/AFP

Pioli (l.) und Inzaghi (r.) messen sich mit ihren Teams

Inter Mailand will Milan im italienischen Titelrennen eine schmerzhafte Niederlage bescheren. Vor dem "Derby della Madonnina" am Samstag im Mailänder San Siro liegt Tabellenführer Inter mit einer Nachtragspartie in der Hinterhand vier Zähler vor dem drittplatzierten Stadtrivalen. Schon ein Unentschieden könnte für Milan zu wenig sein. Altmeister Zlatan Ibrahimovic steht den "Rossoneri" wegen Problemen mit der Achillessehne nicht zur Verfügung.

>> Liveticker: Inter gegen AC Milan

Geht es nach Simone Inzaghi, wird sich am Samstag jedoch nichts entscheiden. "Wir wissen, was das Derby für die Fans bedeutet, aber es gibt noch 15 Spiele und 45 Punkte, die noch zu vergeben sind", sagte der Inter-Coach vor dem Schlager der Runde. Der Trainer des Titelverteidigers sah auch den Fünften Juventus Turin noch im Rennen. Der ehemalige Serienchampion liegt elf Zähler hinter Inter, hat im Winter mit den Neuzugängen Dusan Vlahovic und Denis Zakaria aber aufgerüstet.

Inzaghi: "Es wird intensiv"

1:1 endete das erste Mailänder Saisonduell. Für Inter ist das zweite der Startschuss in intensive Wochen. Im italienischen Cup-Viertelfinale treffen die "Nerazzurri" am Dienstag auf die AS Roma, ehe es in der Serie A gegen den Zweiten Napoli und danach im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool weitergeht. "Es wird intensiv. Wir bekommen es mit einigen namhaften Gegnern in Folge zu tun", betonte Inzaghi.

Den 45-Jährigen und sein Milan-Pendant Stefano Pioli verbinden gemeinsame Zeiten. Bei Lazio Rom musste Pioli im April 2016 nach einer Derby-Niederlage gehen, Inzaghi - damals ein Nachwuchsbetreuer - übernahm interimistisch und nach zufriedenstellenden Resultaten schlussendlich hauptamtlich den Posten. Nach fünf Jahren bei Lazio wechselte Inzaghi im vergangenen Sommer dann nach Mailand.

apa