Dynamo Dresden unterliegt Hansa Rostock nach Albtraum-Start

Dennis Hetzschold via www.imago-images.de

Dynamo Dresden muss gegen den Abstieg kämpfen

Dynamo Dresden rutscht nach einer denkwürdigen Abreibung wieder tiefer in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Im Ost-Duell der Aufsteiger verloren die Sachsen am Sonntag nach einer erschreckend schwachen Anfangsphase mit 1:4 (0:4) gegen Hansa Rostock. Mit 24 Punkten hat Dynamo vier Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

John Verhoek (6./18.) und Nils Fröling (10./13.) schossen die Gastgeber vor 10.000 Zuschauern mit ihren Toren früh in Rückstand. Julius Kade (63.) verkürzte im zweiten Durchgang.

Mittlerweile hat Dynamo vier Ligaspiele in Serie nicht gewonnen. Hansa feierte derweil den ersten Erfolg nach sieben Partien ohne Sieg. Die Rostocker zogen in der Tabelle gar an den punktgleichen Dresdnern vorbei.

Im ersten Durchgang rollte Hansa zunächst nahezu ohne Gegenwehr über Dynamo hinweg, Verhoek und Fröling köpften die Gäste schnell in Führung - und hatten Blut geleckt. Erst drückte Fröling einen Abstauber über die Linie, ehe Verhoek abermals per Kopf erfolgreich war. Die Rostocker hätten gar noch höher führen können, doch Dynamo-Torwart Anton Mitrjuschkin rette seine indisponierte Abwehr mehrfach.

Dynamo-Trainer Alexander Schmidt stellte folglich auf Dreierkette um und wechselte schon nach 24 Minuten doppelt, Vaclav Drchal und Sebastian Mai kamen.

Und Dresden fing sich etwas, wurde gefährlicher. Oliver Batista-Meier (33.) scheiterte per Schlenzer aus 18 Metern an Hansa-Keeper Markus Kolke. Nach der Pause begann Dresden gefasster. Mai (51.) setzte einen Kopfball an die Querlatte, bevor Kade aus 25 Metern in den Winkel traf. Rostocks Svante Ingelsson traf noch den Pfosten (89.).