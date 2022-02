FC Barcelona besiegt Atletico Madrid mit 4:2

APA/AFP

Jubel bei Barca und Xavi über Sieg gegen Atletico

Der FC Barcelona hat das Spitzenspiel in der spanischen Liga gegen Atlético Madrid gewonnen.

>> Zum Ticker: Barcelona gegen Atletico

Die Katalanen setzten sich am Sonntag mit 4:2 gegen das Team aus der Hauptstadt durch. Zwar ging Atletico durch Yannick Carrasco in der achten Minute in Führung, doch für Barcelona trafen Jordi Alba (10.), Gavi (21.) und Ronald Araujo (43.) noch vor der Pause. Nach dem Wechsel sorgte Dani Alves (49.) für die Vorentscheidung. Luis Suárez (58.) erzielte das zweiten Gäste-Tor.

Der stark aufspielende 38-jährige Alves (69.) sah nach einem Foul an Carrasco die Rote Karte, später wurde auch noch Oscar Hernandez (82.) vom Platz gestellt. Doch die Überzahl konnte Atlético nicht nutzen. Pierre-Emerick Aubameyang kam nach seinem Wechsel vom FC Arsenal nach Spanien vor 74.000 Zuschauern im Camp Nou zu seinem Einstand für Barcelona.

In der Tabelle hat Barcelona (38 Punkte) nun Atlético (36) überholt, liegt auf Rang vier und hat damit auf einem Champions-League-Platz.

apa