Austria holt Galvão nach Österreich zurück

Lucas Galvão kehrt nach Wien zurück

Lucas Galvão kehrt in die Bundesliga zurück. Der 30-jährige Brasilianer wechselte am Montag vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen zur Wiener Austria.

Bei Atromitos kam der Innenverteidiger in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz. Von 2015 bis 2017 hatte er für Altach 45 Einsätze im österreichischen Oberhaus absolviert, in der Saison 2017/18 vor seinem Wechsel nach Deutschland zu Ingolstadt waren es zudem 26 für Rekordmeister Rapid.

✍️ Austria Wien verpflichtet Lucas Galvão 💜



Der Brasilianer wechselt vom griechischen Klub Atromitos Athen nach Wien-Favoriten.



🗯️ "Es freut mich sehr, bei Austria Wien zu sein. Ich glaube, dass wir viel Potenzial haben und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen.#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 7. Februar 2022

"Uns ist entgegengekommen, dass er wieder zurück nach Österreich wollte. Er hat in den letzten zehn Jahren in mehreren Ländern seine Qualitäten auf und außerhalb des Platzes als Führungsfigur bewiesen", sagte Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner über den Linksfuß.

Pecar kommt leihweise von Frankfurt

Auch was die Offensive betrifft, rüsteten die Wiener am letzten Transfertag noch einmal auf. Mit dem 19-jährigen Martin Pecar wurde ein slowenischer U21-Teamspieler leihweise bis Sommer verpflichtet, der noch bis Sommer 2023 beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Empfohlen wurde Pecar den Wienern auch von Milenko Acimovic, der Ex-Austrianer ist aktuell slowenischer U21-Teamchef. "Er gehört sicher zu den Besten seiner Generation", wurde Acimovic in einer Austria-Aussendung zitiert.

Der offensiv variabel einsetzbare Pecar schaffte diese Saison den Sprung zu den Eintracht-Profis, kam dort aber nicht zum Zug und sammelte daher in der deutschen U17- und U19-Bundesliga Einsatzminuten. "Er ist ein Spieler mit einer vielversprechenden Perspektive, der bei uns den nächsten Schritt machen soll", verlautete Ortlechner. Die Wiener haben im Sommer auch eine Kaufoption.

apa