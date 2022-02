Gegen Bayern: Salzburg darf Stadion voll auslasten

APA/KRUGFOTO

30.000 Zuschauer in der Red Bull Arena möglich

Serienmeister FC Red Bull Salzburg darf in der kommenden Woche am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern bis zu 30.000 Besucher in der Red Bull Arena empfangen.

Grund dafür ist die am Dienstag von der Bundesregierung verkündete Aufhebung der Personenobergrenze bei Freiluftveranstaltungen ab 12, Februar.

💥 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 💥



Historisches Spiel mit EUCH im Rücken!

Zuschauerobergrenze gefallen: 30.000 Zuschauer in der Red Bull Arena!



🎟️ Ticketinfos folgen in Kürze!#UCL #shinebright — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 8. Februar 2022

"Wir freuen uns sehr, dass es kurz vor diesem für ganz Österreich historischen Spiel noch zu einer sinn- und auch verantwortungsvollen Lösung gekommen ist", sagte RBS-Geschäftsführer Stephan Reiter.

apa