Fanbündnis übt Kritik an Playoffs-Plänen

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" wehrt sich vehement gegen Überlegungen, Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga einzuführen.

"Es ist bezeichnend, dass über ein neues Spielformat gesprochen wird, anstatt die tatsächlichen Probleme anzugehen, die zu einem fehlenden Wettbewerb an der Spitze führen", hieß es in einer Stellungnahme auf dpa-Anfrage.

"Wir brauchen keine neuen Formate und Wettbewerbe, die durch noch mehr Vermarktung mehr Geld in den Fußball spülen. Wir brauchen endlich Regularien, die die Integrität des Wettbewerbs sicherstellen", erklärte "Unsere Kurve".

Dazu gehöre eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder ebenso wie die Einführung eines nationalen Financial Fairplays, "die dringend notwendige Deckelung" von Gehältern im Fußball sowie die Verhinderung von Mehrfachinvestitionen.

Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte Playoffs ins Gespräch gebracht. "Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte", hatte die 45-Jährige in einem Interview der "Bild am Sonntag" mit Blick auf den möglichen zehnten Titel des FC Bayern München in Serie gesagt. "Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen Superjob gemacht haben."

Sogar Bayern-Vorstand Oliver Kahn steht möglichen Meister-Playoffs aufgeschlossen gegenüber. "Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken", sagte der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters dem "kicker".

"Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen", meinte der 52-Jährige. Nach einer "kicker"-Umfrage innerhalb der Bundesliga werden Playoffs von einer Mehrheit abgelehnt.