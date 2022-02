Kalajdzic fehlt Stuttgart wegen Wadenblessur

APA/dpa

Kalajdzic muss schon wieder verletzungsbedingt zuschauen

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic fehlt dem deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen.

>> Zum Liveticker: Leverkusen gegen Stuttgart

Der 24-jährige Wiener habe einen Schlag auf die Wade erlitten, gab sein Club am Donnerstag als Grund an. Kalajdzic hatte vergangene Woche bei der 2:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Saisontor erzielt. Den Herbst hatte Stuttgarts Topscorer der vergangenen Spielzeit in Folge einer Schulter-OP verpasst.

apa