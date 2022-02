Tierquälerei: Zouma vor Nationalteam-Aus

Zac Goodwin via www.imago-images.de

Kurt Zouma droht das Aus im französischen Nationalteam

Profi Kurt Zouma droht nach den Vorwürfen der Tierquälerei der Rauswurf aus der französischen Nationalmannschaft. "Es kann passieren, wenn Spieler Fehler machen, dass ich sie eine Weile nicht berufe. Das kann hier auch passieren", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps dem TV-Sender France 3.

Zouma hatte mit einem Video im Internet für große Empörung gesorgt, in dem er vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt. In dem Clip war zu sehen, wie der Abwehrspieler die Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. Obendrein schlägt der 27-Jährige das Tier mit der flachen Hand. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA ermittelt gegen Zouma und hat seine Katzen vorerst in Obhut genommen.

"Es ist etwas Inakzeptables, Unerträgliches, eine unaussprechliche Grausamkeit. Diese Bilder sind schockierend und unerträglich", sagte Deschamps. Zouma hatte sich für sein Verhalten entschuldigt und es als isolierten Vorfall bezeichnet, der sich nicht wiederholen werde. Vereinsintern wurde der West-Ham-Verteidiger zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, britische Medien berichteten von umgerechnet knapp 300.000 Euro. Sponsor Adidas kündigte den Vertrag mit ihm.

apa