Burgstaller mit St. Pauli Zweitliga-Leader

APA/dpa

Burgstaller durfte mit St. Pauli wieder einmal jubeln

Der FC St. Pauli ist am Samstagabend vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. deutschen Bundesliga zurückgekehrt.

Die Hamburger beendeten mit einem 3:2 bei Jahn Regensburg ihre fünf Ligaspiele andauernde Sieglos-Serie. Der frühere ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller trat als Torschütze und Vorbereiter in Erscheinung. St. Pauli führt punktegleich mit Werder Bremen. Der Lokalrivale Hamburger SV liegt nach einem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim einen Zähler zurück.

Der bisherige Leader Darmstadt 98 könnte am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Sieg in Hannover wieder an dem Trio vorbeiziehen. St. Pauli aber gelang die Trendwende. Nach Führung durch Etienne Amenyido (7.) stellte Burgstaller in Regensburg per Elfmeter auf 2:0 (11.). Für den 32-jährigen Kärntner war es das 16. Tor im 22. Ligaeinsatz der Saison. Zudem leistete der Stürmer die Vorarbeit zu St. Paulis 3:1 durch Daniel-Kofi Kyereh (66.).

Der HSV blieb durch den dritten Sieg in Folge im Aufstiegsrennen ebenfalls ein heißer Kandidat. Die Hamburger gewannen dank eines Doppelpacks von Sonny Kittel (63., 78./Elfer) das Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim von Konstantin Kerschbaumer (ab 90.) mit 2:0. Endgültig ausgeschieden aus dem Kampf um die Bundesliga-Rückkehr scheint der 1. FC Nürnberg von Nikola Dovedan (ab 62.) nach einem 1:4 beim Karlsruher SC.

apa