VfB Stuttgart trotz neuerlicher Pleite zuversichtlich

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Wird weiterhin von Mislintat unterstützt: VfB-Coach Matarazzo

Der VfB Stuttgart bleibt durch ein 2:4 bei Bayer Leverkusen auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Trotz der sich weiter zuspitzenden Lage im Abstiegskampf glauben die Schwaben weiter fest an den Klassenerhalt.

Sven Mislintat verlor keine Zeit und stärkte Pellegrino Matarazzo nach dem nächsten Rückschlag erneut den Rücken. Vom Trainer als Teil des Problems wollte Stuttgarts Sportdirektor nach dem 2:4 (0:1) bei Bayer Leverkusen und den immer größer werdenden Abstiegssorgen nichts wissen.

"Er erreicht die Mannschaft, das sieht man hundertprozentig. Deswegen gibt es da nichts zu diskutieren", sagte Mislintat im Aktuellen Sportstudio im "ZDF" nach der vierten Niederlage in Serie.

Nach dem insgesamt siebten Spiel in Folge ohne Sieg und nur einem mageren geholten Punkt senkten die Spieler nach dem Abpfiff am Samstagabend in der BayArena zwar die Köpfe, Matarazzo habe aber "volle Energie, 24/7 wie immer, keine Anzeichen" den Glauben an seine Fähigkeiten zu verlieren, meinte Mislintat.

Matarazzo selbst bestätigte jene Einschätzung und zeigte im Nachgang der Partie trotz vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer keinerlei Anzeichen von Resignation.

Dafür hatte der 44-Jährige in den 90 Minuten trotz der vier Gegentore von Moussa Diaby (41.), Amine Adli (52.), Florian Wirtz (85.) und Patrik Schick (89.) zu viel Ermutigendes von seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt gesehen.

Matarazzo will "viel Positives" mitnehmen

"Wir können viel Positives mitnehmen für die nächsten Spiele. Ich finde nicht, dass wir verunsichert gewirkt haben", sagte Matarazzo selbstbewusst: "Wir hatten gute Konteraktionen und Chancen, die wir nicht genutzt haben."

Das hatte auch Mislintat so gesehen: "Wir haben heute einen sehr gut spielenden VfB gesehen. Die Jungs haben gut kommuniziert und miteinander agiert, das hat mir gut gefallen. Wir hatten einen guten Ansatz und wollten uns genau auf diese Stärken fokussieren."

Eine dieser angesprochenen Stärken könnte und sollte in den kommenden Wochen zudem Winter-Neuzugang Tiago Tomas (49./88.) sein, der mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam machte.

Stuttgart braucht "Halt und Sicherheit"

"Man hat gesehen, was ihn auszeichnet. Er hat Speed, Tiefgang, ist in der Lage, seinen Körper sehr gut einzusetzen und eklig zu sein, beim Ball festmachen", schwärmte Matarazzo über den 19 Jahre alten portugiesischen U21-Nationalspieler.

Der kurzen Schwärmerei ließ Matarazzo aber unmissverständlich den Ansatz für die kommenden, fordernden Wochen bei den Schwaben folgen. "Unser Weg wird sein, das Team in den Vordergrund zu stellen. Dass man als Einheit agiert und gut kommuniziert auf dem Platz", sagte Matarazzo: "Dann hat man Halt und Sicherheit."

Den braucht der VfB dringend, am besten schon am kommenden Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen Bayern-Bezwinger VfL Bochum.