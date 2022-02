Irre Zahlen: Lewy stellt Rekord ein, Reus überholt Legende

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern jagt neue Rekorde

Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte nicht nur unerwartete Ergebnisse parat, wie das 2:4 des FC Bayern beim VfL Bochum, sondern glänzte auch mit irren Zahlen und Rekorden, für die sich neben Robert Lewandowski unter anderem auch BVB-Kapitän Marco Reus und andere Stars des Oberhauses verantwortlich zeichneten.

268 - Tiago Tomás ist der 268. unterschiedliche VfB-Torschütze in der Bundesliga, damit zog Stuttgart mit den Rekordhaltern Frankfurt und Schalke gleich.

142 - Marco Reus erzielte seine Bundesliga-Tore 141 und 142, überholte in der ewigen Torschützenliste Bundesliga-Legende Bernd Nickel und belegt in diesem Ranking nun alleine den 18. Platz.

27 - Der Führungstreffer von Branimir Hrgota nach 27 Sekunden war nicht nur das historisch schnellste Fürther Bundesliga-Tor, sondern auch der ligaweit schnellste Treffer in dieser Bundesliga-Spielzeit. In dem Schweden war erstmals ein Akteur schon in der 1. Minute erfolgreich.

Lewandowski stellt Bundesliga-Rekord ein

26 - Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München kommt nach 22 Spieltagen nun bereits auf 26 Tore. Er stellte damit den historischen Bundesliga-Rekord ein, den er selbst erst letzte Saison aufgestellt hatte.

17 - Mit seinen noch 17 Jahren ist Linus Gechter nun der jüngste Torschütze dieser Bundesliga-Saison, er löste Stuttgarts Wahid Faghir ab.

13 - Bayer Leverkusen ist nach dem 4:2 gegen Stuttgart mit 13 von 15 möglichen Punkten weiterhin die Nummer eins der Rückrundentabelle.

4 - Bayern hat in dieser Bundesliga-Saison viermal verloren und das gegen Frankfurt, Augsburg, Mönchengladbach und Bochum. Diese Teams standen vor den jeweiligen Spielen auf den Plätzen 14, 16, 14 und 11 - nächste Woche geht es gegen Fürth....